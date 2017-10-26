Пиши, прокурор: к ложной статистике преступлений приводит закон?

Москва, , 13:59 — REGNUM Массовые нарушения в учёте уголовных дел со стороны правоохранительных органов могут быть связаны с тем, что сотрудники прокуратуры не имеют опыта следственной работы, хотя контролируют статистику следователя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября заявил адвокат бюро BGP Litigation Георгий Баганов, комментируя отчёт Генпрокуратуры о выявлении 650 тыс. нарушений, связанных с учётом статистики уголовных дел.

Он отметил, что контроль за статистическими данными был возложен на органы прокуратуры почти семь лет назад федеральным законом № 4 — ФЗ («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О полиции»). Во многих органах прокуратуры на уровне субъекта РФ были созданы специальные управления правовой статистики, в чьи задачи входит контроль достоверности статистики. Однако зачастую работники таких управлений, контролируя статистику следователя, не обладают опытом следственной работы.

«Непонимание или незнание со стороны «статистов» специфики следственной работы приводит к тому, что функции такого контроля распределены между разными структурными подразделениями одной и той же прокуратуры вместо должностных лиц, которые обязаны контролировать статистику ввиду своей должности. Сдача отчёта следователем, которому надо срочно выехать на место преступления или закрепить доказательства, допросить задержанного, вряд ли может быть воспринята потерпевшим как разумное объяснение нераскрытия преступления. Между тем есть регионы, где следователь, чтобы сдать статистическую карточку, должен приехать к прокурору в иной населённый пункт», — отметил адвокат.

По его словам, количество отчётов, сдаваемых следователем и прокурором, за 20 лет сильно увеличилось. В некоторых прокуратурах в период сдачи отчётов, особенно годовых и полугодовых, вместо задач по защите прав граждан значительная часть времени посвящается проверке ведомственной отчётности. Если такая прокуратура имеет подразделения в других городах, то на командировки районных прокуроров дополнительно тратятся бюджетные средства. Также существуют отчёты по итогам работы за месяц.

«Раскрываемость преступлений, особенно тяжких и особо тяжких преступлений, в органах внутренних дел — тема больная для всех работников полиции. Например, вплоть до недавнего времени уголовное дело об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти не учитывалось как нераскрытое, если следствие продолжалось. То есть: криминальный труп есть, уголовное дело есть, обвиняемого или даже подозреваемого нет, а нераскрытым преступление не считается», — подчеркнул Георгий Баганов.

Также, на его взгляд, вызывает споры довод о невозможности возбудить уголовные дела по фактам фальсификации из-за «невозможности установить лиц, которые их совершили», так как ни в одной из норм УК РФ или Уголовно-процессуального кодекса РФ такого основания нет.

«По этой логике вообще не следует возбуждать уголовные дела, если в момент обнаружения преступления неизвестен злоумышленник. Скорее, основанием является понятие официального документа, закрепленное в статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», прим. ИА REGNUM ). Сложно интерпретировать правовой характер статистической карточки как предоставляющий какие-либо права или освобождающий от обязанностей (как, например, лист нетрудоспособности и др.). Именно по этой причине, а не по причине «невозможности установить лицо» уголовные дела об исправлениях в статкарточках являются экзотикой в судах. Более того, перечень лиц, имеющих отношение к карточке по уголовному делу, крайне ограничен: следователь, его руководитель, прокурор. Кого-либо «устанавливать» не требуется», — отметил эксперт.

По его словам, ещё одной проблемой является отсутствие чёткого критерия фактического устранения нарушения, выявленного прокурором. Так, прокурор уполномочен внести требование об устранении нарушений федерального законодательства, например, волокиты при расследовании или нарушении прав обвиняемого на основании статьи 37 УПК РФ («Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», статья 37 «Прокурор»). Такое требование должно быть рассмотрено в течение пяти дней, и если руководитель следственного отдела даёт ответ, что требование удовлетворено, то прокурором должны быть приняты меры к устранению нарушений.

«А фактически следственные действия могут быть и не проведены, обвиняемый не ознакомлен с постановлением о назначении экспертизы, пострадавшее лицо потерпевшим не признано. Затем по иным делам ситуация повторяется вновь и вновь, и снова прокурор получает ответ, что требование удовлетворено. В отчёте все цифры выглядят красиво: все внесённые акты реагирования удовлетворены, но на деле такие усечённые полномочия прокуроров приводят к меньшей эффективности надзора», — считает эксперт.

Отметим, что за первое полугодие 2017 года Генпрокуратурой было выявлено 650 тыс. правонарушений, связанных с учётом статистики уголовных дел. Как сообщает «Коммерсантъ», грубейшие нарушения в этой сфере связаны с фальсификацией статистических карточек — специальных форм, которые заполняются следователями МВД, СК, ФСБ, ФТС, МЧС и других ведомств для учёта состояния дел в борьбе с преступностью. С 2014 года было выявлено более семи тысяч таких нарушений, включая подделку прокурорских подписей и печатей. В связи с этим бумажную отчетность предлагают заменить цифровой.