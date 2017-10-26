Патриарх Кирилл заявил о неготовности верующего большинства защищать себя

Москва, , 13:27 — REGNUM Атеисты, составляющие меньшинство современного общества, стремятся к господству над верующими, заявил 26 октября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью румынскому изданию Q Magazine в преддверии своего визита в Румынию.

Отвечая на вопрос о близости человечества к Богу и современных вызовах, стоящих перед верующими, Патриарх сказал, что все находится в руках человека, а «любые прогнозы часто разбиваются о тайну Божественной любви». Он допустил, что в мире существуют страны, в которых заметен рост числа атеистов, но в основном в мире число верующих растет.

«В абсолютном выражении число атеистов крайне мало. Они сконцентрированы в основном в обществах с самым высоким уровнем потребления, члены которых, видимо, полагают, что рай для них уже наступил», — сказал Патриарх.

При этом одним из вызовов для верующих является неспособность отвечать меньшинству, которое пропагандирует атеистические идеи в публичной сфере.

«В этом плане атеистами и сторонниками радикального секуляризма предпринимаются настойчивые попытки идейного доминирования над верующим большинством нашей планеты, которое, к сожалению, нередко оказывается неспособно к коллективной защите своего права на религиозное мировоззрение», — сказал он.

Вместе с тем Патриарх Кирилл привел насколько фактов массового обращения людей к вере не только в России, но и в странах Восточной Европы, Африке и Латинской Америке. По его мнению, малочисленность атеистического сообщества указывает успехи христианской миссии.

Ранее Патриарх Кирилл предложил снижать число абортов в России. По его мнению, только рост рождаемости среди русского населения поможет решить проблему трудовых мигрантов.

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