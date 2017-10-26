Синоптики: в Москве ночью возможна метель

Москва, , 13:27 — REGNUM В Москве ожидается резкое ухудшение погоды, возможна метель, 26 октября сообщает метеоцентр «Фобос».

Погодные условия начнут портиться сегодня вечером, это связано, по информации «Фобоса», «с влиянием циклона с запада, откуда потянутся поля облачности, постепенно переходящей в снеговое состояние. В ночь на пятницу и в дневные часы метеоусловия будут определяться прохождением тёплого активного атмосферного фронта», — говорится на сайте метеоцентра.

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Эта информация означает, что «в столице сохранится пасмурная погода, снегопады продолжатся и будут только усиливаться, задует плотный юго-восточный ветер до 5−10 м/с», — а ночью, сообщают эксперты, в Москве возможна даже слабая метель с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. Кроме того, возможно выпадение осадков вплоть до 3−5 см снежного покрова, который, впрочем, должен сойти. Ночью в мегаполисе ожидаются температуры от 0 до — 2 °C, после полудня не выше 0…+2°С.

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Напомним, что в такой ситуации должны быть осторожны автомобилисты (особенно на авто, не «переобутых» в зимнюю резину). Кроме того, внимательнее на скользком покрытии нужно вести себя и пешеходам, в первую очередь пожилого возраста.