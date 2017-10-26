«Фобос»: В Москве выпадет до 5 см снега

Москва, , 12:59 — REGNUM В ночь на 27 октября в Москве выпадет до 5 см снега. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, погода в столичном регионе начнет портиться в четверг, 26 октября, после 18:00 мск.

«Связано это будет с влиянием циклона с запада, откуда потянутся поля облачности, постепенно переходящей в снеговое состояние», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 27 октября и в течение дня в столичном регионе сохранится пасмурная погода.

«Задует плотный юго-восточный ветер до 5−10 метров в секунду, ночью возможна даже слабая метель с ухудшением видимости до нескольких сотен метров, на земле сформируется временный снежный покров высотой до 3−5 см», — говорится в сообщении.

Читайте также: В Москве ожидается небольшой снег

А также: В Алтайском крае в ноябре ожидаются морозы до 26 градусов