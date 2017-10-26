Нет кроватки — нет ребенка? В Астрахани сироте вернули дочь

Астрахань, , 12:55 — REGNUM В Астраханской области выпускнице детского дома удалось восстановить родительские права на дочь. Девочку не хотели отдавать матери под надуманными предлогами, сообщает 26 октября пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее 30-летняя женщина обратилась к детскому омбудсмену по Астраханской области Александре Бондаревой. Она пояснила, что на протяжении нескольких месяцев была ограничена в родительских правах на дочь, ребенок в это время находился под опекой в другой семье.

Когда предусмотренный срок истек, женщина обратилась в суд, чтобы отменить ограничение в родительских правах. Однако органы опеки и попечительства также обратились в суд, требуя лишить мать родительских прав.

При этом было отмечено, что женщина не платит алименты на ребенка и не создала необходимых для него условий. В частности, речь шла об отсутствии кроватки и о том, что дочерью мать не интересуется. Опекуны девочки поддержали требования опеки.

Собственное расследование Бондаревой показало, что лишать женщину родительских прав не за что — она исправно платила алименты, стоит в очереди на жилье как сирота, и живет в общежитии. Ею созданы все условия для воспитания ребенка.

Омбудсмен помогла заявительнице восстановить родительские права и приняла участие в судебных разбирательствах. Возвращение девочки матери заняло несколько месяцев семья воссоединилась в октябре.

Читайте также: Недетские страсти вокруг детей: кто прав в конфликте опекунов и родителей