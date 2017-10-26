Санкт-Петербург: Платные парковки влетят в копеечку нарушителям

Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM Автомобилистов, нарушающих правила пользования платными парковками в Санкт-Петербурге, начнут штрафовать с 1 ноября, об этом на заседании коллегии комитета по развитию транспортной инфраструктуры 26 октября заявил его глава Сергей Харлашкин.

Штрафы придется оплачивать тем автовладельцам, кто не заплатил вовремя за автопарковку. Начисление будет вестись за все осенние месяцы, так как срок давности по такому нарушению составляет два месяца.

Читайте также: В Ярославле платные парковки стали бесплатными

Такое начисление, по словам Харлашкина, станет возможным благодаря разработанному Смольным совместно с региональным ГУ МВД механизму обмена данными о владельцах автотранспортных средств. О том, как устроен этот «механизм», руководитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры не рассказал.

Читайте также: У аэропорта «Пулково» появится «условно бесплатная» парковка

Также чиновник отметил, что со времени открытия зоны платной парковки «в теории» с неплательщиков можно было бы с помощью штрафов взыскать не менее 1,3 млрд рублей.

Напомним, вопросы, связанные с платными парковками, остро стоят не только в таких мегаполисах, как Москва и Санкт-Петербург. Как сообщал ранее корреспондент ИА REGNUM, на заседании комиссии муниципалитета города Ярославля по экономике и развитию города депутаты подняли вопрос платных парковок, которые в последнее время стали абсолютно бесплатными.