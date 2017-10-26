В Крыму обещают отменить талоны в поликлиниках

Симферополь, , 12:31 — REGNUM В Крыму могут отменить систему получения талонов на прием к врачу — поручение проработать этот вопрос дал глава Крыма Сергей Аксенов, о чем он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что к качеству медицинских услуг сегодня претензий почти нет. Но бюрократизация этой сферы сводит на нет все достижения, особые претензии у Аксенова — к системе «талончиков».

"Нынешняя ситуация такова, что наличие у человека такого талона приравнивается к добыче трофея на войне. А саму бумажку не получить без «штыковой атаки» и борьбы в «окопах». Все это усугубляется недоступностью самих учреждений здравоохранения для жителей сел из-за отсутствия нормального транспортного сообщения. Поэтому уже в следующую пятницу ожидаю от министра здравоохранения Республики Крым Александра Ивановича Голенко план по ликвидации системы выдачи талонов. Люди не должны тратить ни свое время, ни свое душевное здоровье в попытках пробиться через бюрократические барьеры», — написал Аксенов.

«К сожалению, система талонов-жетонов (лотерейных билетов) существует по всей стране. Пережиток, который надо решать законодательно, выдавать талон не на прием, а за каждого вылеченного пациента. А так получается, отчётность идёт за количество выданных талонов на прием и порой врачи бывает прибегают к махинациям с лимитами талонов», — написал в комментариях к посту Аксенова один из пользователей.

Система получения талонов на прием к врачу действует во всех российских регионах. Именно за этими бумажками люди вынуждены отстаивать очереди, иногда — весьма внушительные. В последние годы ситуацию немного облегчила электронная система записи к врачу, но полностью проблему она так и не решила.

Кстати, именно бюрократию назвали основной проблемой здравоохранения жители Крыма, опрошенные некоторое время назад активистами ОНФ в рамках мониторинга учреждений здравоохранения. Очереди в регистратуры (как раз за теми самыми талончиками) занимают час, а то и больше, прорываться к врачу приходится с боем, при этом на сам осмотр у медика не так много времени — основные усилия тратятся на заполнение документов.