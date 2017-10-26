Приговор по делу о покушении на мэра Суздаля вступил в силу

Владимир, , 12:31 — REGNUM Судебная коллегия Владимирского областного суда оставила без изменений приговор в отношении 31-летнего Льва Круглова, признанного виновным в подготовке покушения на мэра города Суздаля Сергея Сахарова. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

«Апелляционная жалоба стороны защиты по мотивам чрезмерной суровости наказания оставлена вышестоящим судом без удовлетворения», — отметили в ведомстве.

9 августа 2017 года Ленинский районный суд Владимира признал Круглова виновным в приготовлении похищения, вымогательства и последующего убийства Сергеева. Круглову назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима, а также последующего ограничения свободы на один год.

Суд установил, что в 2015 году житель Гусь-Хрустального района Лев Круглов задумал похитить мэра Суздаля, чтобы путем вымогательства завладеть его имуществом. Злоумышленник планировал пытать, а после убить Сергеева, чтобы скрыть следы преступления.

В сентябре 2015 года Круглов обращался к своему знакомому, которого считал связанным с криминалитетом, помочь в осуществлении замысла и подыскать соучастников преступления. Однако мужчина сообщил о намерениях Круглова правоохранителям.

Как сообщало ИА REGNUM, Круглова задержали и арестовали в марте 2016 года. Уголовное дело в отношении него возбудили по ч. 2 ст.126 УК РФ («Приготовление к похищению человека»), ч. 3 ст.163 УК РФ («Приготовление к вымогательству в особо крупном размере») и ч. 2 ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству с целью скрыть иное преступление»). Психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина готвил преступления, будучи вменяемым.

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