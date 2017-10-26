В Ярославле платные парковки стали бесплатными

Ярославль, , 12:24 — REGNUM На заседании комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города, состоявшемся 25 октября, депутаты подняли вопрос платных парковок, которые, по их мнению, в последнее время стали абсолютно бесплатными.

В частности, депутат Андрей Лихачев поинтересовался, почему две платные парковки — на Красной площади и на площади Богоявления — стоят открытыми для всех желающих и поднял вопрос о неэффективном использовании бюджетных средств.

«Мы все помним, насколько сложно проходило внедрение этих парковок. В мэрии города были созданы специальная должность и отдел, которые должны были зарабатывать средства. А в итоге вот уже долгое время всё заброшено» — заявил Андрей Лихачев.

По словам Лихачёва, заместитель мэра города Ярославля Алексей Торопов назвал «фантазией» информацию о том, что платные парковки не работают. Тогда депутат лично прислал ему фотографии, которые свидетельствуют об обратном.

«На заседании комиссии заммэра пояснил, что парковки не работают из-за отсутствия электричества, и сегодня, 26 октября, эта проблема должна быть решена. Странная история, с учетом того, что в бюджете всегда не хватает средств. А тут, получается, они нам не очень и нужны. Мы запросили у мэрии информацию о ситуации с платными парковками и тогда, надеюсь, появится большая ясность», — рассказал о ситуации корреспонденту ИА REGNUM Андрей Лихачев.

Между тем, согласно протоколу от 6 октября рассмотрения заявок, поданных на аукцион за право выполнения работ по техническому содержанию платных плоскостных парковок, расположенных на Красной площади и на Богоявленской площади, победителем признан единственный участник — ООО «Ярославльтранссигнал». Стоимость работ — 160,8 тыс. рублей, контракт рассчитан до 31 декабря 2017 года.

За эти деньги подрядчик должен совершать периодический обход и осмотр территории парковок (не менее двух раз в день), круглосуточно контролировать въезд-выезд автотранспорта с помощью удаленного доступа к автоматизированной парковочной системе (АПС), своевременно проводить периодический осмотр, техническое обслуживание средств видеонаблюдения и контроля доступа, ремонт шлагбаумов.