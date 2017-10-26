Жительнице Псковской области не хотели платить пособие по беременности

Псков, , 12:20 — REGNUM Жительница Псковской области не получила вовремя пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, сообщает прокуратура Дновского района.

Местная жительница, работающая педагогом-психологом в муниципальном общеобразовательном учреждении, получила отпуск по беременности и родам на 140 дней.

Однако при этом ей не выплатили пособие по беременности и родам и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. Общая сумма выплат должна была составить 67 тыс. рублей.

Тогда женщина обратилась в районную прокуратуру. Прокурор провел проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении и направил мировому судье заявление о выдаче судебного приказа.

Суд удовлетворил требование прокурора и возложил на администрацию образовательного учреждения соответствующие обязанности. После этого решение суда было исполнено и женщина получила пособия в полном объеме.

Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что за последние пять лет количество абортов в России сократилось на 25%. Она отметила, что такая статистика наблюдается благодаря профилактике искусственного прерывания беременности, которую проводит ведомство.

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