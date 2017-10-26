Суд оставил под арестом бывшего полковника МВД Захарченко

Москва, , 12:01 — REGNUM Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, оставили под арестом до 8 декабря.

«Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — цитирует АГН «Москва» судью Мосгорсуда.

Напомним, в 2016 году полиция совместно с ФСБ изъяла у Захарченко деньги в разной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Их признали вещественными доказательствами, арестовали и поместили в хранилище Банка России. Позже Захарченко заявил, что квартира, в которой были найдены деньги, принадлежит его сестре.

Захарченко обвинили по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Его подозревают в трех случаях получения взятки: 7 млн рублей от экс-руководителя и совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. и 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре» от ресторатора Меди Дусса.

В рамках уголовного дела в розыск объявили полковника ФСБ Дмитрия Сенина и бывшего генерала МВД Алексея Лаушкина. Следствие установило, что они были посредниками при передаче взяток Захарченко от Дусса.

Ранее сообщалось, что бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, обвиняемому в коррупции, продлили арест до 9 февраля 2018 г. Он был задержан в 2015 г. по подозрению во взяточничестве. Его подчиненные — бывший зампредседателя правительства региона Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов — также подозреваются в коррупции. По данным следствия, общая сумма взяток экс-чиновников составляет более 500 млн рублей.

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