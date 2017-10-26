46% мужчин в России готовы уйти в декрет

Москва, , 11:37 — REGNUM Почти половина российских мужчин готовы взять декретный отпуск. Об этом говорит исследование, которое провел сайт «Зарплата.ру».

46% опрошенных мужчин ответили, что взяли бы декрет, 27% резко против этого. Остальные респонденты затруднились ответить.

При этом 60% опрошенных, согласных на декретный отпуск, считают, что семейный доход увеличится, если супруга сможет работать. Около трети респондентов просто любят проводить время с детьми. 13% согласны на декрет потом, что в ближайшее время их могут уволить, и таким образом они хотят сохранить свое рабочее место. Часть положительно ответивших мужчин воспринимают декретный отпуск как способ выражения равноправия полов.

Некоторые мужчины сказали, что их женам не нужно идти в декрет, так как они не работают и не смогут получить декретные. Некоторые респонденты заявили, что в декретном отпуске можно немного отдохнуть от работы.

Мужчины, которые не согласны уходить в декрет, основной причиной своего отказа называли финансовую сторону. У 55% мужчин зарплата выше, нежели у их жён, поэтому декрет для них невыгоден. 44% отказавшихся ассоциируют отпуск по уходу за ребенком только с женским правом или обязанностью. При этом каждый пятый не хочет упускать возможности на работе.

Почти половина (48%) женщин, которые хотят, чтобы декрет взял их супруг, зарабатывают больше. 41% опрошенных не хотят терять свои профессиональные навыки или прерывать карьеру. 18% уже были в отпуске по уходу за детьми, и теперь ждут этого от своих супругов.

Ранее сообщалось, что в Татарии региональное отделение Фонда социального страхования РФ выплачивает пособие 70 тыс. работающих граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. При это 1,8 тыс. из них — мужчины.

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