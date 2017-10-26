Украинский депутат призвал силой отобрать храм у УПЦ МП

Луцк, Украина, , 11:31 — REGNUM В Луцке в Волынской области на заседании городского совета предложили силой отобрать Кафедральный собор в честь Всех Святых земли Волынской у Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП), сообщает 25 октября местное издание «Волынские новости».

Согласно сообщению, предложение заняться рейдерским захватом озвучил депутат Луцкого горсовета Павел Данильчук. По его словам, собор нужно просто «выйти и забрать» у УПЦ МП, после чего передать его в непризнанную УПЦ Киевского патриархата (КП).

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«Давайте выйдем и заберем храм русского патриархата, который строят», — сказал Данильчук.

В Волынской епархии УПЦ МП отметили, что подобные заявления необходимо рассматривать с точки зрения уголовной ответственности, поскольку по всем законам Кафедральный собор принадлежит УПЦ МП.

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Напомним, рейдерские захваты храмов УПЦ МП прихожанами непризнанной УПЦ КП на Украине уже случались неоднократно — представители непризнанной УПЦ КП или Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) просто силой отбирали соборы и храмы, применяя холодное и огнестрельное оружие.

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