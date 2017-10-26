Италия: Бывшие заключенные из Туниса прибывают как беженцы

Рим, , 11:14 — REGNUM В период с июля по октябрь в Тунисе были помилованы 2700 заключенных. Теперь многие из них пытаются добраться до берегов Италии, воспользовавшись поездками, которые контрабандисты продают по дешевым ценам: 400 евро в один конец. Об этом пишет La Stampa 25 октября в специальном репортаже.

Так, собеседник издания, один из контрабандистов, рассказал, что перевозит каждый день из Туниса в Италию сотни молодых людей, в том числе детей, двое из десяти взрослых — бывшие заключенные. Маршрут стоит так дешево только потому, что береговая охрана Туниса свободно пропускает лодки с мигрантами.

По словам очевидца, во всем виновато правительство Туниса, которое никак не препятствует отплытию мигрантов, таким образом правительство хочет подержать некоторо время «море открытым», а затем получить фонды из Италии для закрытия маршрута.

По официальным оценкам МВД Италии, в сентябре и октябре 2017 года 3 тысячи тунисцев высадились на итальянском побережье, по неофициальным данным эта цифра вдвое больше — 6 тысяч человек. Контрабандисты все чаще используют Тунис в качестве стартовой площадки для отправки мигрантов в ЕС, поскольку береговая охрана Ливии ужесточила пограничный контроль у своих берегов.