Жизнь на конюшне: брянский ветеран труда оказался в заложниках у чиновников

Брянск, , 11:11 — REGNUM В Брянской области возбуждено уголовное дело по факту проживания двух пенсионерок, одна из которых является сиротой, а вторая — ветераном труда, в конюшне. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дело возбуждено по статье «Халатность». Ранее ход доследственной проверки контролировал лично глава СКР Александр Бастрыкин. По результатам проверки следователи решили, что нарушение жилищных прав пожилых женщин стало следствием бездействия местной власти.

О ситуации, которая сложилась в поселке Лопандино Комаричского района, местные СМИ писали еще в августе этого года. По данным издания «Брянская улица», женщины по нескольку десятков лет отработали в местном совхозе. В свое время их поселили в здании конюшни, которое было построено в 19 веке. В помещении нет центрального отопления, а само здание находится в аварийном состоянии: потолок может обвалиться в любой момент, в стенах — трещины, между ними и полом — огромные дыры.

При этом переселить пенсионерок местные власти не могут — помещение не является жилым, а, следовательно, не может быть расселено. Единственный выход, который предложили чиновники, — переселить женщин в здание старой школы. Но и оно не является жилым и нуждается в ремонте.

В октябре 2017 года история дошла до журналистов одного из федеральных каналов. Только после этого была организована доследственная проверка.

«В ходе программы выяснилось также, что ветеран труда — не единственная, кто проживает и прописан в этой конюшне: речь идет также о сироте с инвалидностью, которой комнату в этом помещении предоставили после выпуска из детского дома», — говорилось тогда в сообщении пресс-служба регионального СКР.

По итогам проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

«По данным следствия, нарушение жилищных прав стало возможным в результате бездействия органов местного самоуправления. После банкротства сельхозпредприятия — собственника указанного дома, несмотря на жалобы жильцов, длительное время не решались вопросы об его принятии в муниципальную собственность, признании в установленном порядке аварийным и переселении граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», — сообщили в ведомстве.

Между тем, ситуации, когда люди, проработавшие много лет на государство, оказываются никому не нужны, далеко не редкость. Так, как сообщало ИА REGNUM, в городе Петушки Владимирской области местные власти пытаются выселить из здания администрации 79-летнюю пенсионерку, которая прожила в каморке более 30 лет. Женщина на законных основаниях получила право занять это помещение, а также прописку в нем, еще в 80-х годах прошлого века, когда утроилась на работу в администрацию сторожем. Как сообщает «Губерния 33», запись о регистрации есть и в домовой книге, и в паспорте женщины. Но в августе 2017 года пенсионерка получила уведомление о том, что необходимо освободить помещение. Основание — помещение является нежилым, а по федеральному закону от 30.03.1999 года «О санитарном благополучии населения» проживать в таких помещениях не разрешается. Женщине больше негде жить, теперь ей придется судиться с местными властями.

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