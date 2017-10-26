На шпиле Петропавловской крепости хранится письмо для Собчак

Москва, , 11:09 — REGNUM Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак оставил под ангелом на шпиле Петропавловской крепости послание для своей дочери Ксении. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал заслуженный летчик России Вадим Базыкин.

По словам Базыкина, в 1995 году он поднимал на вертолете отреставрированного ангела, которого установили на конце соборного шпиля. За несколько минут до начала операции к летчику подошел градоначальник и передал позолоченную капсулу с посланием для своей дочери Ксении.

На протяжении 22 лет капсула остается под ангелом. В ней хранится еще одно письмо, адресованное дочери летчика.

Вскрыть капсулу можно будет только в 2045 году. Базыкин уточнил, что Собчак оставил для дочери «очень сильные» стихи. Подробнее о содержании письма он говорить не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России. Свое решение она объяснила отсутствием в избирательном бюллетене графы «Против всех». По словам Собчак, избиратели не обязаны симпатизировать ей или разделять ее личные ценности, однако, отдав свой голос, они смогут выразить несогласие с ситуацией в стране.

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