В Астраханской области завели дело на «уклониста» от призыва

Ахтубинск, Астраханская область, , 11:06 — REGNUM В Астраханской области на молодого человека, не явившегося в военкомат, завели уголовное дело, 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

21-летний подозреваемый, состоящий на военном учете в г. Ахтубинске, «будучи надлежащим образом извещенным, с целью уклонения от призыва на военную службу умышленно в июне 2017 года не прибыл в военный комиссариат», — информирует сайт ведомства. Отмечается, что преступление было выявлено «благодаря четко отлаженному взаимодействию следователей с органами военного комиссариата».

Теперь правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, кроме того, уголовная ответственность не освобождает его от прохождения впоследствии службы в армии. Расследование уголовного дела продолжается.

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Напомним, о том, что Россия постепенно уходит от службы в вооруженных силах по призыву, заявил 24 октября президент России Владимир Путин на встрече с национальной сборной WorldSkills.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Минобороны РФ сообщили, что в ходе осеннего призыва служить в армию пойдут 134 тыс. человек. Число призывников сокращено на 10 тыс. человек в сравнении с осенней кампанией 2016 года.