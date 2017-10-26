В Калужских сёлах продемонстрировали материалы для «наноремонта»

Калуга, , 10:44 — REGNUM Первым домом в Калужской области, где комплексно были использованы нанотехнологии, анонсированные ранее правительством региона, стал двухэтажный дом в деревне Картышово Мещовского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Здесь применили систему утепления фасада «Термолэнд», пеностекольный щебень «Пенностекло», систему внешнего армирования FibARM, энергосберегающие светильники.

Система утепления также использовалась при капитальном ремонте четырех домов в деревнях Рыляки и Беляево Юхновского района. Планируется её применить и при капитальном ремонте многоквартирных домов в Калуге.

Это трехслойная панель полной заводской готовности. С облицовочной стороны находится слой из оцинкованной стали с инновационным полимерным покрытием. Внутренний слой панели выполнен из теплоизоляционного материала на основе минеральных волокон.

24 октября в деревне Березовка Малоярославецкого района представители регионального общественного центра ЖКХ и ассоциации председателей ТСЖ, совета многоквартирных домов города Калуги ознакомились с ходом капитального ремонта домов. В деревне десять многоквартирных домов, из них в шести проведены различные виды ремонтных работ, в том числе по замене кровли и утеплению фасадов.

Напомним, в 2017 году в Малоярославецком районе ремонт проводился в 14 многоквартирных домах, расположенных в семи муниципальных образованиях: Малоярославце, Детчино, Ильинском, а также в деревняъ Березовка, Воробьево, Захарово и Прудки. Финансирование составило 34 млн рублей.