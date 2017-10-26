Наказ избирателей: отправить в отставку премьер-министра Якутии

Якутск, , 10:55 — REGNUM В Госсобрание Якутии поступил наказ депутатам «О выражении недоверия председателю правительства Якутии Евгению Чекину». Документ прислали из Нерюнгри, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в канцелярии Госсобрания республики.

Причиной, по которой жителей города не устроил председатель правительства региона, названо подписание им закона «О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья». Дело в том, что появление такого соцучреждения в Якутске поставило под вопрос существование аналогичного центра в Нерюнгри, его специалистов собираются подвергнуть сокращению, да и оборудование могут забрать. Сейчас в связи с переменами врачи центра в Нерюнгри уже вынуждены работать меньше, что сразу сказалось на состоянии здоровья детей, утверждают их родители.

В связи с этим в Якутии опасаются, что открытие нового реабилитационного центра повлечет за собой ухудшение работы аналогичных учреждений, которые работают сейчас.

«Любая домохозяйка понимает: если переложить деньги по разным карманам, бюджет не увеличится и не получится накормить двадцать человек, если денег всего на десять. Любой бригадир понимает: если каменщиков переставить местами, то они никак не построят два дома вместо одного», — говорится в поступившем в парламент региона наказе.

В Нерюнгри в связи с ограничением работы центра по реабилитации детей создали инициативную группу, которая намерена противодействовать попыткам сократить его сотрудников, но пока, уверены активисты, правительство республики не отказывается от своих планов наладить работу нового центра в Якутске за счет действующих.

Напомним, в соответствии со статьёй 128 главы XVII регламента республиканского парламента, «в случаях, предусмотренных законодательством, Государственное Собрание вправе выразить недоверие правительству и руководителям органов исполнительной власти республики, в назначении которых на должность принимал участие парламент. Принятие решения о выражении недоверия указанным руководителям влечет немедленное освобождение их от должности или иные последствия, установленные законодательством».

Наказ отписан на рассмотрение председателю комитета по госстроительству и законодательству Алексею Еремееву.

По информации ИА SakhaNews, главе Нерюнгринского района уже пообещали сохранить штатную численность и объём оказания социально-реабилитационных услуг центра в Нерюнгри. Это озвучено в официальном письме от министра труда и социального развития республики Александр Михеев. Глава муниципалитета Виктор Станиловский уверен, что этот документ поставил окончательную точку в очень болезненном для нерюнгринцев вопросе о судьбе «СУВАГ».

"Совместными усилиями общественности, депутатов, исполнительной власти и посредством конструктивного диалога с руководством республики мы сумели прийти к решению, которое учитывает интересы всех заинтересованных сторон», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бить тревогу по поводу того, что под угрозой серьёзных сокращений оказался персонал реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ», который работал в Нерюнгри 26 лет, горожане начали в сентябре. Центр фактически намерены перенести в Якутск, но люди напоминают, что жизнь в столице республики гораздо дороже, и жильё получится купить не у всех, кто нуждается в помощи. При этом аналогичный центр в Нерюнгри работает уже давно и успешно, а жизнь в городе по карману большинству.