Парки и пригороды Петербурга получат особый охранный статус

Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал городской закон, согласно которому девять природных мест и парковых зон получили статус особо охраняемых природных территорий.

Как сообщается на сайте Смольного, соответствующие изменения внесены в закон Санкт-Петербурга от 25 июня 2014 года №421−83 «О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования».

Теперь в списке таких территорий значатся Лисий Нос, Тарховский мыс, Левашовский лес, Береговой уступ Серово, Пухтолова гора, Баболовский парк, Юнтоловский лесопарк, Лесопарк Гагарка и Сестрорецкие дюны.

После проведения обследования новые территории получат охранный статус. На этих территориях ограничивается хозяйственная и другая деятельность, деятельность.

При этом из списка на обследование исключены парк Сосновка, сад Бенуа и долина Муринского ручья, поскольку комплексное экологическое обследование этих объектов уже получило положительное заключение госэкспертизы.

До настоящего времени в перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования, значилось 16 объектов.