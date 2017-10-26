Щедрое угощение сулят москвичам в День народного единства

Москва, , 10:26 — REGNUM Более 30 ресторанов-шале с национальной едой будут работать на Тверской и Манежной площадях, площади Революции и Новом Арбате с 4 по 6 ноября, 26 октября сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В честь празднования Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, в ресторанах можно будет попробовать «колобки по старинному рецепту, крымский плов, саратовскую уху, тверскую индейку и другие блюда», — делится информацией портал.

На площади Революции гостей угостят кушаньями Центральной России: колобками по старинному рецепту, расстегаями, блинами со сладкой начинкой и мясом, запеченной с пряностями тверской индейкой, кренделями и московскими пончиками.

На других площадках можно познакомиться с кухней народов северо-западной части страны и Поволжья, с сибирскими и дальневосточными блюдами, с кулинарией южных народов России, а также с кавказской кухней.

Отмечается, что в праздничные дни на Тверской площади и площади Революции будут действовать «кулинарные школы» в которых желающих будут учить готовить национальные блюда.

Напомним, День народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. Отметим, в этом году выходные продлятся три дня — 4, 5 и 6 ноября, об этом сообщила 3 октября пресс-служба Роструда РФ.