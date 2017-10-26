В Дагестане арестованы две женщины, которых вывезли с детьми из Сирии

Махачкала, , 10:14 — REGNUM Две женщины, оказавшиеся в составе группы матерей и детей, возвратившихся на прошлой неделе из Сирии, были арестованы сразу по приезде в Дагестан. Решение об избрании в отношении 34-летней А. и 25-летней К. меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца принял 24 октября Советский районный суд Махачкалы, пишет «Кавказский узел».

Об аресте сообщили изданию матери задержанных. По их словам, дочери выехали в зону боевых действий под влиянием своих мужей, сами в незаконных вооруженных формированиях не состояли и во время нахождения в Сирии, все время пытались вернуться на родину.

У одной из арестованных четверо детей от восьми месяцев до 12 лет. У другой — трехмесячный ребенок. Обе женщины приняли решение о добровольном возвращении на родину под гарантии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, утверждают родные.

«У задержанных грудные дети, плачут несколько ночей, матери не могут их даже покормить. Мы не знаем, по какой статье обвиняют наших дочерей. З. не могла с четырьмя детьми участвовать в каких-либо противозаконных действиях кроме того, что по велению своих мужей уехали с ними. Ведь чеченских девушек отпустили домой, а в Дагестане другие законы?» — цитирует мать одной из задержанных «Кавказский узел».

По ее словам, следствие не сообщило родным о том, какая статья УК РФ инкриминируется девушкам. Обе задержанные, как утверждают их родные, предпринимали самостоятельные попытки вырваться из Сирии на родину.

«Она несколько раз выбиралась, никак не могла этого сделать. Ее супруг убит. У нас были гарантии, в Чечне сказали, что здесь снимут все предъявленные обвинения, и они «чистыми» поедут в Дагестан. А тут за ней сразу приехали и забрали… Они сказали, что допросят и отпустят, но вот по сей день они сидят. Они обвиняют ее в том, что она была в розыске», — рассказала мать одной из задержанных.

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Как сообщало ИА REGNUM, группа женщин и детей, в число которых входили и две уроженки Дагестана, вернулась на родину 21 октября. Это была самая многочисленная из всех вывезенных из зоны боевых действий в Сирии группа. Благодаря сенатору от Чечни Зияду Саббсаби, который курирует вопросы возвращения российских граждан из зоны боевых действий на Ближнем Востоке, удалось вернуть в Россию 21 человека, в том числе семь женщин и 14 детей.

Среди них были две женщины, которые находились в федеральном розыске по подозрению в участии в НВФ. По прилете в Грозный им было обещано оформить явку с повинной, в связи с тем, что они добровольно вернулись на родину. Об этом СМИ сообщил представитель силовых структур.

Ранее сообщалось, что одна из женщин, помещенных в настоящее время под стражу, вывезла из Сирии, кроме своих троих детей, 10-летнего мальчика, оставшегося сиротой. Оставлять ребенка в зоне боевых действий было нельзя, потому что «для боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 10-летний ребенок — уже взрослый мужчина», передает НТВ. Женщина, чтоб спасти мальчика, схитрила, назвав его сыном.