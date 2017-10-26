В Госдуме ответили Поклонской о зрителях «Матильды»

Москва, , 10:05 — REGNUM В ЛДПР рассказали депутату Госдумы Наталье Поклонской («Единая Россия») о том, кто пойдет смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда», передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Поклонская заявила, что, те кто пошел смотреть этот фильм, пошли из любопытства или назло.

«Мы пошли во-первых, из-за профессионального любопытства, с одной стороны, с другой стороны, это некий протест против того, что нам пытаются навязать, что мы не видели, но и вам не рекомендуем и вам запрещаем смотреть. Это недопустимо!» — считает глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Он считает, что каждый должен для себя решить и сделать выводы.

«Я посмотрел (фильм), говорю: какие-то сцены с точки зрения истории, может быть, сомнительные, художественный вымысел — ради бога. Но меня как православного верующего это не оскорбляет. И не надо мне вдалбливать в голову, что якобы там есть некоторые моменты, которые меня должны оскорблять, я сам для себя все определю», — подчеркнул парламентарий.

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