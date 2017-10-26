В Сибирском федеральном университете назначен новый руководитель

Красноярск, , 09:59 — REGNUM Министерство образования и науки (Минобрнауки) назначило Владимира Колмакова исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске. Об этом сообщает в четверг, 26 октября, пресс-служба СФУ.

«Приказом Минобрнауки РФ исполняющим обязанности ректора СФУ назначен Владимир Иннокентьевич Колмаков, — говорится в сообщении. — Исполняющий обязанности ректора будет работать в должности до назначения в установленном порядке распоряжением правительства РФ».

Напомним, ранее пост ректора СФУ покинул академик РАН Евгений Александрович Ваганов. Он продолжит работать в университете в должности научного руководителя.

Владимир Колмаков — профессор, доктор биологических наук. В 1990 году он окончил Красноярский государственный университет по специальности «Биология, физиология растений».