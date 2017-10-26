Необыкновенная сладость: в Японии продали две хурмы за $5 тысяч

Токио, , 09:53 — REGNUM В Японии были проданы две хурмы сорта «Тэнкафубу» по цене 540 тыс. иен ($4,8 тыс.), сообщает 26 октября газета Mainichi.

Причиной такой высокой цены на плоды является их необыкновенная сладость. Если обычная хурма имеет содержание сахара около 16 градусов по шкале Брикса, то в элитном сорте этот показатель превышает 18 градусов.

Отмечается, что в двух проданных на аукционе плодах за $4,8 тыс. содержание сахара превышает 25 градусов.

Читайте также: Пара плодов манго продана в Японии за $4 тысячи

В издании добавили, что хурма элитных сортов твердая и хрустящая, как японская груша. В продажу сорт «Тэнкафубу» поступил лишь в прошлом году.

Напомним, в июле на аукционе в Японии была продана гроздь красного винограда сорта «Римский рубин» за рекордные $11 тыс. Виноград вырастили в префектуре Исикава, его отличием является особенно сладкий вкус.

Дорогие фрукты в Стране восходящего солнца считаются уместным подарком для людей с высоким статусом. Так, японцы могут преподнести такой подарок, например, своему начальнику.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии за $11 тыс. ушла с молотка гроздь винограда