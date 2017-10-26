На Урале жители Ивделя просят о «спасении города»

Ивдель, Свердловская область, , 09:45 — REGNUM В Свердловской области жители города Ивдель намерены обратиться к полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Игорю Холманских. Более двух тысяч жителей подписали письмо, в котором просят принять меры по спасению города от экологической катастрофы, здоровья горожан и природы Северного Урала, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подписавшиеся сообщают, что с 2016 года экологическая ситуация в городе существенно ухудшилась: вода в реках Банная, Тальтия, Ивдель несмотря на то, что это горные реки, не имеет своей обычной прозрачности вообще, более того присутствует зеленый оттенок, пропала рыба и вкус воды стал с необъяснимым привкусом. Жители города связывают экологические проблемы с деятельностью ОАО «Святогор» (предприятие металлургического комплекса УГМК), которое ведёт разработку Шемурского карьера.

«Охотники — старожилы леса и реки обеспокоены странным поведением бобров, есть подозрения, что животные ослепли и перестали ориентироваться в пространстве», — заявлено в письме.

По мнению жителей Ивделя, в воде превышены показатели содержания меди, цинка, марганца, алюминия, кобальта, более того на реке Ивдель построен водозабор, с которого поступает вода в город и микрорайоны: в садики, больницы, квартиры. Если постоянно употреблять воду с повышенным содержанием солей меди, то происходят серьёзные нарушения в работе центральной нервной системы, почек и печени и другие опасные болезни.

«Исследования воды в реках Тальтия, Банная, несмотря на то, что они являются притоками реки Ивдель, никто до сегодняшнего времени не делал, ссылаясь на то, что эти реки не являются источниками питьевого водоснабжения, хотя они текут в Ивдель, дальше в Лозьву, Тавду, Тобол, Иртыш, Обь, впадая в Карское море. Глава города Соколюк П.М. объявил, что на территории города пробурены и законсервированы скважины, с которых, по его стратегическому плану, будет производиться подача воды в город, но чтобы привести их в действие, требуется еще как минимум два года, но и они не охватят все районы города», — сообщается в письме.

Помимо полпредства, жители Ивделя намерены направить письмо прокурору Свердловской области, а также в региональное управление Федеральной службы по надзору в сфере зажиты прав потребителей и благополучия человека и министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Отметим, что в Ивделе проживает порядка 16 тысяч горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее состоялись публичные слушания в ходе которых глава городской администрации Ивделя Пётр Соколюк заявил, что есть заключение Роспотребнадзора согласно которому, вода в городе не представляет угрозы здоровью жителей, а сотрудники ОАО «Святогор» заявили, что экологическая ситуация в Ивделе не связана с работой предприятия.

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