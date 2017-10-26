Экс-губернатору Сахалина продлили арест на три месяца

Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM Бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, обвиняемому в коррупции, продлили арест до 9 февраля 2018 г. Такое решение принял в четверг, 26 октября, Городской суд Южно-Сахалинска, сообщили ТАСС в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Хорошавину, Сергею Карепкину и Андрею Икрамову еще на 3 месяца до 9 февраля», — сказал источник.

Источник также добавил, что по постановлению суда экс-министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Борисов останется под домашним арестом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин был арестован в 2015 г. по подозрению во взяточничестве. Его подчиненные — бывший зампредседателя правительства региона Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства Николай Борисов — также подозреваются в коррупции.

По данным следствия, общая сумма взяток экс-чиновников составляет более 500 млн рублей.

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