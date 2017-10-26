В Алтайском крае в ноябре ожидаются морозы до 26 градусов

Барнаул, , 08:51 — REGNUM Крепкие морозы могут прийти в Алтайский край уже во второй-третьей декадах ноября 2017 г. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Алтайскому краю.

«В первой декаде ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 0˚C… — 5˚C до — 8˚C… — 13˚C, местами до — 18˚C, днем от — 3˚C…+2˚C до — 4˚C… — 9˚C, — говорится в сообщении. — Во второй и третьей декадах — колебания температуры воздуха ночью от — 8˚C… — 13˚C до — 16˚C… — 21˚C (…), днем от — 3˚C… — 8˚C до — 9˚C… — 14˚C».

Отмечается, что в отдельных районах региона температура воздуха составит — 26˚C градусов. Месячное количество осадков будет в пределах нормы.

«Снег (…) предполагается в начале и конце первой декады и в большинстве дней второй и третьей декад», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 октября пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю сообщила, что в ближайшее время на Алтае может значительно ухудшиться погода.

По прогнозу синоптиков, в Алтайском крае ожидается усиление ветра, осадки, местами в виде снега, гололедные явления, установление временного снежного покрова, похолодание.

Читайте также: МЧС предупреждает: На Алтай надвигается непогода