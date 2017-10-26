Снегопад в Оренбурге: очереди и транспортный коллапс

Оренбург, , 08:37 — REGNUM В Оренбурге утро 26 октября для многих автомобилистов началось удручающе. Выпавший снег стал помехой на дорогах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, машины, на которых колеса с летними шинами, не могли преодолеть въезды на горки. Из-за этого возникли заторы, например, на въезде на мост, что ведёт на Донгузскую магистраль.

К шиномонтажным мастерским — огромные очереди. Несмотря на прогнозы синоптиков, приход зимы, как и всегда, стал для автомобилистов неожиданным. Лишь малая часть водителей переобула свои машины ещё до снега.

Стоит отметить, что автоинспекторы предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшее время снегопад усилится. Водителей просят быть внимательными и избегать поездок на дальние расстояния.