Четверг, 26 Октября 2017 года
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Снегопад в Оренбурге: очереди и транспортный коллапс

Общество

С проблемами столкнулись те автомобилисты, кто не поменял летнюю резину на зимнюю

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Снегопад в Оренбурге: очереди и транспортный коллапс
Наталья Хомутова. © ИА REGNUM
Буксуют на ровном месте

Оренбург, 26 октября 2017, 08:37 — REGNUM  В Оренбурге утро 26 октября для многих автомобилистов началось удручающе. Выпавший снег стал помехой на дорогах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Снегопад в Оренбурге
Наталья Хомутова. © ИА REGNUM
Снегопад в Оренбурге

Так, машины, на которых колеса с летними шинами, не могли преодолеть въезды на горки. Из-за этого возникли заторы, например, на въезде на мост, что ведёт на Донгузскую магистраль.

К шиномонтажным мастерским — огромные очереди. Несмотря на прогнозы синоптиков, приход зимы, как и всегда, стал для автомобилистов неожиданным. Лишь малая часть водителей переобула свои машины ещё до снега.

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Возле автосервиса
Наталья Хомутова. © ИА REGNUM
Возле автосервиса

Стоит отметить, что автоинспекторы предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшее время снегопад усилится. Водителей просят быть внимательными и избегать поездок на дальние расстояния.

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Снегопады, метели, снежные бури
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