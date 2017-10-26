В Таиланде начались похороны умершего год назад короля

Бангкок, , 08:29 — REGNUM В Бангкоке началась церемония похорон короля Таиланда Пумипона Адульядета, или Рамы IX, ушедшего из жизни год назад. Траурные мероприятия продлятся пять дней, передает 26 октября телеканал «Россия 24».

Рама IX скончался 13 октября 2016 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни, его тело забальзамировали. На протяжении 12 месяцев в королевстве, соблюдавшем траур, готовились к похоронам монарха. Подданные могли проститься с покойным.

В настоящее время проводятся обряды с участием священнослужителей и членов королевской семьи. Вечером тело Рамы IX кремируют в специальном погребальном комплексе, строительство которого шло несколько месяцев.

Представители разных стран мира прибыли в столицу Таиланда, чтобы отдать дань памяти покойному правителю. Делегатом от Москвы выступила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

После кремации прах монарха будет захоронен в тронном зале большого королевского дворца. Именно здесь покоятся останки всех королей правящей династии Чакри.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2016 года новым королем Таиланда под именем Рамы X был провозглашен сын Рамы IX Маха Ватчиралонгкон. Наследник престола просил дать ему время на скорбь по отцу и не торопить с исполнением королевских обязанностей. Раме X 65 лет, он является отцом семерых детей.

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