В Приморье из-за ОРВИ приостановлены занятия в 11 детских садах

Владивосток, , 03:36 — REGNUM В Приморском крае из-за заболеваемости ОРВИ частично приостановлен образовательный процесс в 11 дошкольных учреждениях и одной школе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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«Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Приморье расценивается как обычная, превышение эпидемического порога не зарегистрировано», — уточнили в профильном ведомстве.

По состоянию на 23 октября привито свыше 740 тыс. человек, в том числе 559,7 тыс. взрослых и 180,3 тыс. детей. Охвачено 39% населения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 17 сентября заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 42,2%. Самый большой прирост отмечен среди школьников — 99,5%, среди взрослых — 42,1%.