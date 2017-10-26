В Венгрии арестован серийный убийца из Афганистана

Будапешт, , 02:16 — REGNUM Полиция Венгрии арестовала мигранта из Афганистана, подозреваемого на родине в убийстве 70 человек, передает Reuters.

Согласно опубликованной информации, арестованный 35-летний мужчина находился в международном розыске по обращению Пакистана.

Задержание серийного убийцы из Афганистана произошло в медье Бач-Кишкун, на границе с Сербией, во время пересечения им границы с группой беженцев.

По предварительной информации, конечным пунктом транзита убийцы из Афганистана являлась Австрия. Австрийская полиция подтвердила, что имеет информацию о задержании.

О принадлежности арестованного гражданина Афганистана к какой-либо радикальной террористической организации не сообщается.

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