Расшифровка кода Bad Rabbit вывела программистов на «Игру престолов»

Лондон, , 00:36 — REGNUM Связь между вредоносной программой Bad Rabbit и телесериалом «Игра престолов» обнаружена в результате расшифровки ее кода, передают BBC News.

Удалось выяснить, что новые данные позволяют предполагать его более близкую связь с вирусом-шифровальщиком Locky.

Напомним, атака Bad Rabbit 24 октября 2017 года затронула работу ряда российских СМИ и банковской системы (в этом случае — безуспешно), а также украинской инфраструктуры — аэропорта Одессы и метро в Киеве.

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Специалисты заявили, что вирус родственен нашумевшему шифровальщику NotPetya.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что атака «плохого кролика» была весьма масштабной: с его помощью прошло почти 200 хакерских атак по всему миру.

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