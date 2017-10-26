Четверг, 26 Октября 2017 года
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Расшифровка кода Bad Rabbit вывела программистов на «Игру престолов»

Общество

Он может быть связан с вирусом-шифровальщиком Locky

Расшифровка кода Bad Rabbit вывела программистов на «Игру престолов»
Компьютерный вирус

Лондон, 26 октября 2017, 00:36 — REGNUM  Связь между вредоносной программой Bad Rabbit и телесериалом «Игра престолов» обнаружена в результате расшифровки ее кода, передают BBC News.

Удалось выяснить, что новые данные позволяют предполагать его более близкую связь с вирусом-шифровальщиком Locky.

Напомним, атака Bad Rabbit 24 октября 2017 года затронула работу ряда российских СМИ и банковской системы (в этом случае — безуспешно), а также украинской инфраструктуры — аэропорта Одессы и метро в Киеве.

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Специалисты заявили, что вирус родственен нашумевшему шифровальщику NotPetya.

Читайте подробнее: Россия и Украина: Вирус Bad Rabbit идет по пути NotPetya

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты «Лаборатории Касперского» заявили, что атака «плохого кролика» была весьма масштабной: с его помощью прошло почти 200 хакерских атак по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: Вирус Bad Rabbit совершил 200 атак по всему миру

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Глобальная кибератака вируса-шифровальщика

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