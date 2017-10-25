Состояние пострадавшей журналистки «Эха Москвы» улучшается

Москва, , 21:47 — REGNUM Состояние журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, которая была прооперирована в НИИ имени Склифосовского, улучшилось. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ведущий радиостанции Алексадр Плющев.

«Насколько это возможно в такой ситуации — хорошо. Дышит самостоятельно, бодра, весела, с порозовевшими щеками, прекрасно осознает ситуацию и отлично знает, что произошло», — написал Плющев.

Чуть ранее директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что Татьяна Фельгенгауэр «чувствует себя вполне удовлетворительно», её состояние имеет положительную динамику.

Напомним, 23 октября мужчина прошёл в здание, где располагается редакция «Эха Москвы», брызнув охраннику в лицо газом из баллончика, а затем пробрался в помещение радиостанции, где ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею.

Нападавший был задержан. На допросе мучина заявил, что в течение нескольких лет общался с журналисткой телепатически, в результате чего у него усилилась личная неприязнь к Фельгенгауэр, это и послужило поводом для нападения на нее.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

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