Депутат заксобрания Петербурга просит внести в словарь слово «шаверма»

Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM Письмо в Московский институт языка имени Виноградова с просьбой включения слова «шаверма» в орфографический словарь русского языка написал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев, об этом сообщили 25 октября в аппарате парламентария.

Депутат отметил, что в современном словаре есть только слово «шаурма», тогда как «шаверма» относится к жаргонам.

Цивилев считает, что слово «шаверма» является наречием жителей Петербурга. По его словам, после того как слово будет закреплено в качестве литературной нормы, его можно будет использовать в словарях.

Депутат вспомнил, как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете», говоря о ликвидации в радиусе 100 метров от метро нестационарных торговых объектов, произнёс слово «шаурма». Цивлев заверил, что в этом нет никакого политического подтекста.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Георгий Полтавченко дал интервью, в котором заявил, что в целях борьбы с терроризмом в радиусе 100 метров от вестибюлей метро буду удалены все нестационарные торговые объекты, за исключением театральных касс, павильонов с цветами и киосков прессы.

Депутат Госдума Виталий Милонов («Единая Россия») обеспокоился заявлением Полтавченко и высказался в пользу сохранения киосков по приготовлению и продаже шаурмы. По его мнению, это блюдо стало фирменным для Санкт-Петербурга и нуждается в защите как объект культурного наследия, так как является местной достопримечательностью и привлекает внимание туристов.

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