Суд добавил срок убийце Героя России из Дагестана Магомеда Нурбагандова

Москва, , 19:44 — REGNUM Верховный суд РФ счел слишком мягким приговор одному из участников банды, убившей дагестанского сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии по городу Каспийску Магомеда Нурбагандова. Наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, вынесенное Северо-Кавказским окружным военным судом Азизу Джамалутдинову, было увеличено до 20 лет лишения свободы.

Такое решение приняла сегодня, 25 октября, судебная коллегия по уголовным делам в соответствии с позицией представителя Генеральной прокуратуры. Приговор вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее еще одного участника убийства Магомеда Нурбагандова Артура Бекболатова приговорили к 24 годам лишения свободы. Как установили следователи Азиз Джамалутдинов и Артур Бекбулатов в 2016 году вступили в банду Магомеда Халимбекова, действовавшую на территории города Избербаш, Карабудахкентского и Сергокалинского районов Дагестана. Оба они прошли в банде обучение и в июле 2016 года приняли участие в убийстве полицейского Магомеда Нурбагандова.

Прокурор просил для Бекбулатова пожизненное заключение, однако 3 октября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес ему наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения в виде 24 лет колонии строгого режима.

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Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид были убиты 10 июля 2016 года. Боевики напали на молодых людей, отдыхавших возле селения Сергокала. Узнав, что один из них — сотрудник правоохранительных органов, преступники потребовали, чтоб он на видеокамеру призвал своих коллег отказаться от борьбы с боевиками. Однако Нурбагандов произнес: «Работайте, братья!» и был расстрелян.

Позже видео его казни было обнаружено в телефоне у одного из задержанных участников банды. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Магомеду Нурбагандову звания Героя России (посмертно). Абдурашид Нурбагандов награжден посмертно Орденом Мужества.

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