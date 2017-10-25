В Ростове-на-Дону нашлись недовольные памятником героям Донбасса

Ростов-на-Дону, , 19:38 — REGNUM Ростовчанин, не пожелавший назвать свое имя, инициировал петицию против установки памятника добровольцам Донбасса в парке имени Островского. Монумент в память о российских добровольцах, вставших на защиту Донецкой и Луганской народных республик, был открыт 16 октября. Но горожанин, ставший инициатором обращения к городским властям, считает, что он не имеет никакого отношения ни к донской столице, ни к области, ни к России, передает ИА REGNUM.

При этом автор петиции будто предупреждает о том, что данное сооружение может быть снесено в неофициальном порядке.

«Памятник героям Донбасса необходимо демонтировать», — считает горожанин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник был открыт при непосредственном участии официальных лиц. Церемонию установки монумента героям Донбасса посетили сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарев, помощник президента РФ Владислав Сурков и глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Было отмечено, что мемориал посвящен людям, ценою своих жизней отстоявшим возможность сохранения Русского мира.

Вместе с тем движение «Солидарность» осталось недовольным установкой памятника героям Донбасса. Оппозиционеры пожаловались в прокуратуру на монумент. По мнению активистов движения, установка монумента якобы незаконна.

Стоит отметить, что за судьбу памятника беспокоится полпред самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

«Это как раз те памятники, которые постоянно взрывают диверсанты с украинской стороны. Есть опасение, что в Ростове-на-Дону будет та же история. Меры безопасности нужно предпринимать практически везде. Здесь нужно очень оптимально подходить к организации обеспечения безопасности. Нужно работать, но не делать акцент на конкретных памятниках, заниматься системно, обеспечивать безопасность повсеместно», — заявил Дейнего в интервью РБК.

Ранее по теме: Сурков и Захарченко открыли в Ростове-на-Дону памятник героям Донбасса

Читайте также: Движение «Солидарность» недовольно установкой памятника «Героям Донбасса»