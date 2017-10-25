В Челябинске не нашли покусанную белкой двухлетнюю девочку

Челябинск, , 18:33 — REGNUM В Челябинске сотрудники управления здравоохранения не смогли найти двухлетнюю девочку, которой, по словам общественников, в детском травмпункте не сделали прививку от столбняка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Напомним, о произошедшем на своей странице в Facebook заявил лидер областного штаба «Союза добровольцев России» Владимир Корнев. По его словам, в травмпункте просто не оказалось сыворотки против столбняка.

В результате, как сообщили активисты, родителям ребёнка пришлось обратиться в платную клинику. Там девочке и сделали прививку от столбняка, правда, уже за деньги.

Управление здравоохранения администрации Челябинска начало проверку по факту инцидента. И выяснилось, что ни 24 октября (именно эта дата была указана в качестве даты обращения родителей ребёнка в травмпункт), ни 25-го с подобным случаем в детский травмпункт никто не приходил.

При этом в управлении здравоохранения администрации Челябинска отметили. что обращение с подобным случаем было 19 октября. Но там ребёнок совсем другого возраста. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

В горздраве также добавили, что после укусов животных в детском травмпункте обрабатывают рану и делают профилактику бешенства. А в срок до 20 дня после получения травмы необходимо провести профилактику столбняка.

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