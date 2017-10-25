Прошедшим переосвидетельствование «больным» разрешат служить в армии

Москва, , 17:44 — REGNUM Законопроект о призыве Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября. Расширяются возможности службы в контрактной армии через призыв.

«Сегодня человек, который призван по решению комиссии негодным к службе, не имеет право переосвидетельствоваться. Но медицина на месте не стоит», — отметил автор инициативы член Совфеда Франц Клинцевич, указав на то, что желающий служить может пройди соответствующее лечение, снова пройти медосвидетельствование.

Предлагается установить, что гражданин в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденный от призыва на военную службу в связи с признанием его ограниченно годным к военной службе по состоянию здоровья и зачисленный в запас Вооруженных сил РФ, вправе пройти медицинское переосвидетельствование для определения его годности к военной службе.

В случае признания указанного гражданина годным к военной службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями, он переводится военным комиссариатом на воинский учет граждан, не пребывающих в запасе.

«В случае принятия закон коснется около 6 тыс. граждан ежегодно», — сказал Клинцевич.

По его словам, выделения из бюджета дополнительных средств на реализацию закона не потребуется.

«Добавятся три-четыре человека, они погоды не сделают, никаких дополнительных средств не потребуется», — заверил сенатор.