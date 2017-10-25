В Литве вновь заговорили о вреде перехода на зимнее и летнее время

Вильнюс, , 17:41 — REGNUM В эти выходные, в ночь с 28 на 29 октября, Литва перейдет на зимнее время. О негативных последствиях перевода времени не раз говорили психиатры, а представители нынешнего правящего большинства перед выборами обещали, что в случае успеха на выборах не будут менять время, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 октября. Выполнить анализ влияния смены времени правительство обязал еще Сейм прошлого срока полномочий.

Заместитель старосты парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Юргис Разма обратился к премьеру Саулюсу Сквернялису с просьбой предоставить информацию, провело ли правительство (прошлое или нынешнее), как указано в упомянутом постановлении Сейма, анализ влияния введения летнего времени, и с учетом этих результатов представило/не представило ли оно Еврокомиссии предложение изменить установки директивы 2000/84/EB, чтобы каждой стране ЕС были предоставлены возможности самой решать по поводу введения летнего времени на ее территории.

«Хотя опросы общественного мнения говорят, что перевод времени жителям неприемлем, хотелось бы, чтобы правительство еще раз это проверило и обратилось в Еврокомиссию, чтобы получить разрешение не переводить время», — говорит Разма.