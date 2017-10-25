«Плитку кладут на наледь»: в Екатеринбурге снег не помешал ремонту дорог

Екатеринбург, , 17:43 — REGNUM В Екатеринбурге укладка плитки пешеходных тротуаров на незавершённых участках работ по реконструкции проспекта Ленина идёт в авральном режиме. В городе выпал снег, и дорожные работники укладывают материал прямо на промёрзшую землю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает издание «Новый День», на перекрестке Ленина — Хохрякова в течение дня укладывали плитку поверх снега и наледи, вколачивали в подмерзшую землю бордюры. По данным издания, 26 октября чиновники администрации Екатеринбурга намерены проинспектировать ход работ.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по реконструкции проспекта Ленина проходят в рамках подготовки города к ЧМ-2018 по футболу. В течение всего лета горожане, проживающие и работающие возле центрального городского проспекта и прилегающих к нему улиц на участке от улицы Московской до улицы 8 марта, вынуждены были мириться с бесконечной пылью и строительной грязью.

Также во время ремонта проезжей части приходилось время от времени перекрывать участок проспекта Ленина для движения транспорта, что вело к изменению маршрутов городских автобусов и приносило неудобство автовладельцам. Глава свердловского ГИБДД Юрий Дёмин в ходе пресс-конференции устроил разнос ремонтникам, ведущим дорожные работы в Екатеринбурге.

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В ряде случаев вызывает нарекания и качество проделанных работ. Так, на некоторых участках, открытых после ремонта для движения автомобилей, уже «поплыла» дорожная плитка. Помимо этого, ряд специалистов подверг критике и сам проект, предусматривающий слишком узкие велодорожки.

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Напомним, что проблемы, связанные с недостатками на отремонтированных дорожных покрытиях, есть не только на проспекте Ленина. Так, местные жители сообщили, что на новой дороге по улице Амундсена образовалась метровая яма. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что на данный момент установлены причины провала на дороге. Это произошло из-за аварии на трубопроводе, проходящем под дорогой. При этом ремонт трубопровода и дорожного покрытия был произведён в 2016 году. На данный момент прокурорская проверка продолжается.