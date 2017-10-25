Опекуны освобождаются от отчета о расходовании средств инвалидов

Москва, , 17:25 — REGNUM Пакет законопроектов, упрощающих представление опекунами-родителями совершеннолетних недееспособных инвалидов с детства отчета о расходовании средств, причитающихся их подопечным, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Сейчас опекун недееспособного подопечного ежегодно представляет в орган опеки и попечительства отчет о расходовании денежных средств, выделяемых подопечному. Речь идет о суммах алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью, а также иных средств, зачисляемых на отдельный номинальный счет в кредитной организации на содержание подопечного.

Предлагается внести изменения, позволяющие освободить опекуна недееспособного подопечного от обязанности представлять такие отчеты при условии, что опекуном назначен родитель подопечного, подопечный является инвалидом с детства, родитель проживает с ним совместно и воспитывал его с рождения и до достижения возраста 18 лет, пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Такие родители до совершеннолетия ребенка-инвалида расходуют указанные суммы без представления отчетов. После достижения ребенком совершеннолетия родители судом назначаются в качестве его опекунов.

Таким образом, фактически отношения между родителем и его ребенком не изменяются, а юридически родитель становится опекуном, на которого распространяются дополнительные обязанности.

«Представляется, что, в отличие от других опекунов, родители-опекуны не нуждаются в контроле со стороны органов опеки и попечительства за расходованием средств, причитающихся их подопечным. Добросовестность родителей-опекунов в подобной ситуации не вызывает сомнений, поэтому предлагается освободить их от представления отчетов в отношении указанных сумм», — отметил парламентарий.