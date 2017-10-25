Петербургский депутат просит внести слово «шаверма» в словари

Санкт-Петербург, , 16:42 — REGNUM Слово «шаверма» наравне с «шаурмой» предлагают включить в новейшие современные академические словари русского языка. С такой инициативой выступил депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Цивилев («Единая Россия»). Он уже направил обращение в адрес московского Института русского языка имени В.В. Виноградова, сообщает 25 октября корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете» 24 октября употребил слово «шаурма» вместо «шаверма», когда говорил о запрете розничной торговли вблизи входа в метро. Это вызвало резонанс в СМИ и в социальных сетях. Многие петербуржцы негативно отзываются об «ошибке» губернатора.

Как отмечает Алексей Цивилев, сегодня в новейших академических словарях зафиксирован только вариант «шаурма», считающийся типичным для москвичей. «Шавермы» же, как называют это блюдо в Петербурге, нет ни в «Русском орфографическом словаре» под редакцией В.В. Лопатина, ни в «Большом орфоэпическом словаре русского языка».

«Георгий Сергеевич (Полтавченко) в своем выступлении руководствовался правилами русского языка. И, вероятно, поэтому употребил московское — в сознании петербуржцев — слово «шаурма». Я считаю, что в этом нет никакого политического подтекста, как утверждают некоторые издания. Просто проблема в том, что слова «шаверма» в литературном языке не существует. И в данный момент можно считать, что это является некоторым диалектом петербуржцев. Чтобы исправить данную ситуацию, я попросил внести слово «шаверма» в современные академические словари русского языка», — сказал парламентарий.

Цивилев полагает, что после закрепления петербургской «шавермы» в качестве литературной нормы, можно будет использовать слово в документообоороте, в официальных бумагах, «потому что оно не будет считаться просторечием».

Парламентарий уверен, что так тенденция называть шаверму «шаурмой» постепенно сойдет на нет.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») просит власти Петербурга сохранить и защитить торговые точки по приготовлению и продаже «классической петербургской шавермы». Милонов уверен, что шаверма стала городской достопримечательностью, которая привлекает внимание туристов, поэтому нуждается в защите как объект культурного наследия.

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