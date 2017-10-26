Четверг, 26 Октября 2017 года
09:02:52 МСК

Законопроект об экстремальном туризме внесен в Госдуму

Общество

На долю экстремального туризма приходится более 10% туристического рынка в мире

Законопроект об экстремальном туризме внесен в Госдуму
Иллюстрация: Risk.ru
Альпинист

Москва, 26 октября 2017, 08:00 — REGNUM  Законопроект о закреплении понятия «экстремальный туризм» внесла в Госдуму группа депутатов «Единой России» во главе с Адальби Шхагошевым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Поправками в закон «О туристской деятельности в РФ» предлагается прописать, что такое «экстремальный туризм» — «вид туризма, сочетающий активный отдых и (или) занятие спортом, в том числе в развлекательных целях, требующий специальных навыков и знаний, связанный с повышенной травмоопасностью, риском, с применением специального оборудования (устройств, приспособлений) и (или) технических средств, которые могут являться источниками повышенной опасности».

Наряду с привычными культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными видами туризма, в последние годы становятся популярными и востребованными туристические продукты, включающие в себя элементы экстремального туризма: альпинизма, виндсерфинга, дайвинга, дельтапланеризма, горнолыжного спорта, кайтинга, рафтинга, скалолазания, спелеологии и так далее, отметил Шхагошев. Занятие любым из перечисленных выше видов спорта в развлекательных целях связано с повышенными факторами риска и травмоопасности. Законопроект закладывает основы для обеспечения безопасности «экстремальных» туристов.

По оценкам экспертов, на долю экстремального туризма приходится более 10% туристического рынка в мире, при этом за счет своего многообразия и притягательности направление оценивается как наиболее перспективное.

Ранее парламентарии внесли в Госдуму законопроект об обязательном лицензировании деятельности по прокату и аренде специального оборудования (устройств, приспособлений) и технических средств, которые могут являться источником повышенной опасности, эксплуатация которых требует специальных навыков и знаний и связана с повышенной травмоопасностью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить