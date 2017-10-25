В Оренбургской области работает лучший экскурсовод России

Оренбург, , 16:09 — REGNUM Оренбурженка, заведующая научно-просветительским отделом Музея истории Оренбурга Ольга Вонсович признана победителем в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Федеральным агентством по туризму. Диплом и памятную статуэтку Ольге и другим призёрам конкурса вручил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области.

Ольга Вонсович призналась, что в сферу туризма попала сразу после окончания университета, десять лет назад. За эти годы прошла все этапы от простого смотрителя до заведующей научно-просветительского отдела.

«Столь высокая оценка на таком уровне ‑ это признание меня как специалиста, которая подтверждает, что я действительно на своём месте и выбрала правильный путь. Думаю, добиться успеха мне помогла целеустремленность и желание постоянно развиваться. Ведь никогда не знаешь, что может пригодиться. Иногда приходится импровизировать, отвечая на вопросы группы. При этом общение с людьми является самым главным в нашей работе. Если экскурсия прошла на отлично, тебя помнят и приезжают через годы уже с другими группами за новыми положительными эмоциями», — отметила она.

Конкурс проходил в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Представители отрасли боролись за звание лучшего в четырёх номинациях: «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод (гид)» и «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». Также была возможность попробовать свои силы в трёх подноминациях: «Гид-переводчик», «Менеджер по детско-юношескому туризму» и «Специалист в сфере доступного туризма».

В 2017 году конкурс проводился в 51 субъекте Российской Федерации, свои заявки подали более 350 человек. Как отметил на церемонии награждения заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв, за пять лет существования конкурса количество его участников увеличилось больше, чем в 10 раз. Регионы, представившие в этом году максимальное количество участников. Оренбургская область заняла третье место по количеству участников регионального этапа. Всего было подано 35 заявок.

«Туристская отрасль в России активно развивается: все больше россиян стремятся путешествовать по своей стране, растет и поток зарубежных туристов. Во многом это заслуга специалистов, которые знают толк в гостеприимстве и качественном сервисе. Они не стоят на месте, постоянно расширяют кругозор, повышают квалификацию, участвуют в профессиональных соревнованиях.

С каждым годом членам оргкомитета и экспертных групп все труднее выбирать победителей конкурса, поскольку навыки и умения претендентов разнообразны, а их профессиональный уровень очень высок. Но те, кто достигает вершины олимпа, своим примером доказывают, что качественные изменения зависят от целеустремленности, инициативности и неравнодушия. Уверен, что с такими профессионалами мы полностью реализуем огромный потенциал туристической отрасли страны», — подчеркнул Николай Королёв.

Добавим, региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма» состоялся 7−8 августа 2017 года. З5 участников конкурса проходили теоретические и практические задания, проявляли свой профессионализм, знания и ответственное отношение к своему делу. Компетентное жюри определило четырёх лучших работников сферы туризма.

В номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» победителем стала Мария Прямичкина (гостиница «Армада Комфорт Отель»).

Победителем в номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)» была признана Зульфия Ашрапова (бутик-отель «Дон Кихот»).

В номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» первое место заняла Алла Каледина (ООО «Ареал Тур»).

Победителем в номинации «Лучший экскурсовод (гид)» была признана Ольга Вонсович (МБУ «Музей истории Оренбурга»).

Все победители конкурса были награждены дипломами министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, кубками и путёвками в Сочи.