Вокруг Кемерово создадут «зелёный щит»

Кемерово, , 15:57 — REGNUM Совет депутатов Кемеровской области принял постановление о создании лесопаркового зелёного пояса города Кемерово и включении в его состав городских и прилегающих лесов и лесопарковых зон общей площадью 8 463,29 га, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

«Депутаты считают, что вопрос сохранения лесов напрямую связан с экологической безопасностью нашего родного Кузбасса, поэтому процесс формирования реестра по включению лесов, расположенных на землях населенных пунктов, в состав лесопарковых зеленых поясов необходимо продолжать», — говорится в сообщении совета.

«Этот закон называют в народе «законом о зелёном щите», — сказал председатель комитета по вопросам промышленной политики, ЖКХ, имущественных отношений и экологии Олег Литвин. — Он предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов в границах городских населенных пунктов, то есть зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, и устанавливает запреты на повреждение лесопарковых зон, где запрещены сплошные рубки, усилена административная ответственность и четко определен порядок и сроки создания «зелёных щитов».

Решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади принимается законодательным органом по ходатайству общественной палаты. В августе по инициативе кемеровской региональной экологической организации «Ирбис», которое было дополнено предложениями региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, Общественная палата Кемеровской области провела общественные слушания и определила перечень территорий для включения в состав «зелёного пояса» вокруг Кемерово. В ходе работы было установлено, что городские леса и леса, расположенные на территории Кемеровского муниципального района, образуют единую естественную экологическую систему реликтовых сосновых лесов. При этом основную угрозу существованию этих лесных массивов несёт их хозяйственное освоение через перевод лесных земель в земли поселений и продажу лесных участков под строительство, прокладку дорог, бесплатную передачу под дачное строительство. В результате экологическая функция этих лесов снижается. Усугубляется ситуация и тем, что пригородные и городские леса не поставлены на кадастровый учет, не имеют лесохозяйственного регламента, отсутствует их охрана.

Отметим, что экологическая обстановка в Кузбассе является одной из самых напряженных в стране. Ряд экспертов и вовсе относят регион к одной из зон экологического бедствия. Для Кемеровской области характерны все основные составляющие, которые определяют негативное влияние промышленности на окружающую среду: крупные масштабы промышленного производства, высокая степень концентрации промышленных объектов в юго-западной и западной частях области, сложная структура промышленности, включающая виды экономического действия высокого класса вредности (добыча полезных ископаемых, металлургическое и химическое производство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды).

«Решение проблем экологии — важная задача органов власти и общественности Кемеровской области, — говорит в беседе с ИА REGNUM экономист Станислав Савельев. — При развитой промышленности здесь не самые лучшие показатели продолжительности жизни, а это один из главнейших показателей социально-экономического развития региона».

Он добавил, что, по данным статистики, Кемеровская область находится на 75 месте по ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Этот показатель здесь составляет 68,3 года, при этом у мужчин — 62,3 года, у женщин — 74,3.