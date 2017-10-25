В Оренбуржье растёт число агроклассов

Оренбург, , 15:55 — REGNUM В Саракташском районе на базе девятого класса Новочеркасской средней общеобразовательной школы открылся очередной агрокласс. В нем будут обучаться 11 человек. Это второй аграрный класс в районе, первый был открыт в 2014 году в Черкасской школе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В торжественной обстановке сертификаты агроклассникам вручил министр труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Кузьмин.

«Этот проект создан для того, чтобы помочь вам определиться с будущей сферой деятельности, лучше изучить возможности работы на селе, получить знания и в дальнейшем поднимать сельское хозяйство района на новый уровень», — сказал ребятам министр.

В 2017—2018 учебном году к проекту также присоединится Гайский городской округ. Новый агрокласс будет открыт на базе Нововоронежской средней школы.

В правительстве области подчеркнули, что сельское хозяйство является приоритетной сферой для Оренбуржья. Предприятиям нужны квалифицированные кадры. Поэтому вопрос их подготовки — в числе важнейших на сегодня.

Для привлечения молодёжи в аграрный сектор экономики и решения кадрового вопроса в 2010 году министерство труда и занятости населения Оренбургской области инициировало создание профильных классов сельскохозяйственной направленности. За время действия проекта в нём приняли участие более 2 тыс. учащихся школ.

Ежегодно к проекту присоединяются новые районы. В 2017—2018 учебном году аграрные классы действуют в 32 школах 21 района Оренбургской области. В них обучается 414 ребят.