В Прикамье жители Чайковского требуют отставки градоначальника

Чайковский, Пермский край, , 15:55 — REGNUM В Пермском крае жители собирают подписи под обращением к губернатору Максиму Решетникову, где просят отправить в отставку глав администрации Алексея Третьякова. Петиция размещена в интернете и за две недели собрала более 800 сторонников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатор обращения отметил, что причиной возмущения явился результат рассмотрения судебных дел и взыскание из бюджета Чайковского городского поселения почти 20 млн рублей, что составляет около 5% годового бюджета Чайковского городского поселения, которые могли бы пойти на благо города.

Сумма в 20 млн рублей озвучена по оконченным делам, однако в Арбитраже есть ещё ряд дел на рассмотрении, по итогам которых из казны города может быть взыскано еще около 12 млн рублей.

Кроме того, приводится перечень дел о привлечении администрации Чайковского городского поселения к административной ответственности на общую сумму 845 500 рублей. По одному делу глава администрации лично привлечён к административной ответственности как должностное лицо.

«Третьяков вовсе не хозяйственник, при его власти успехов не будет, а долги у города будут расти, и пока он совсем всё не задушил, надо его гнать», — считает сторонник петиции.

«Такие «градоправители», как Третьяков — это разрушители, а не созидатели. Не голосовал за его избрание на должность главы города и оказался прав. Это не руководитель, это не хозяин города!», — вторит другой местный житель.

Стоит отметить, что пока официальных комментариев по поводу недовольства населения и их обращения со стороны краевого правительства не последовало.

Добавим, Алексей Третьяков родился 12 мая 1975 года в городе Чайковский. Закончил Нижегородский юридический институт МВД РФ, прошел профессиональную переподготовку в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Трудовую деятельность начал в 1993 году на заводе «ТОЧМАШ».

С 1993 по 1995 гг. проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации в дивизии им. Дзержинского. С 1995 по 2003 гг. служил в ОВД г.Чайковский. С 2003 г. по 2014 гг. работал в ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

8 сентября 2013 года избран депутатом думы Чайковского городского поселения созыва по четвертому избирательному округу. Решением депутатов назначен заместителем председателя думы Чайковского городского поселения.

14 сентября 2014 года одержал победу в выборах главы Чайковского городского поселения, набрав 41,27% голосов избирателей.

19 сентября 2014 года официально вступил в должность главы городского поселения — главы администрации Чайковского городского поселения.