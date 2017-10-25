Дело экс-сенатора от Чечни Джабрилова могут рассмотреть в особом порядке

Москва, , 15:39 — REGNUM Бывший сенатор Умар Джабраилов, представлявший Чечню в Совете Федерации РФ, признал свою вину и просит об особом порядке при рассмотрении уголовного дела, возбужденного в отношении него.

Как сообщало ИА REGNUM, сам Джабраилов ранее заявлял, что его стрельба в московской гостинице Four Seasons вызвана полученными во время военных кампаний в Чечне контузиями. Кстати сказать, ранее назначенная ему психиатрическая экспертиза показала, что экс-сенатор вполне вменяемый, передает ТАСС. Кроме того, никаких наркотических веществ в его номере не было обнаружено.

По возбужденному уголовному делу о хулиганстве, совершенном с применением оружия, Джабраилову придется отвечать за стрельбу, которую он учинил в номере отеля в центре Москвы. Наказание за совершение преступлений по этой статье Уголовного кодекса предусматривается в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Если уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке, то срок наказания может быть снижен. В соответствии с законом Джабраилов может получить не более двух третей от максимального срока — т. е. не более трех лет и четырех месяцев лишения свободы.

Читайте также: Экс-сенатор от Чечни Умар Джабраилов задержан в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 августа 2017 года бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов начал палить из пистолета в своем номере № 633 отеля Four Seasons, расположенном напротив Кремля. В результате инцидента никто не пострадал, однако прибывшая на место происшествия полиция задержала виновника стрельбы. Но на следующий день задержанный был отпущен на свободу под подписку о невыезде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Комментируя произошедшее, Джабраилов назвал поводом к стрельбе отказ некиих коммерсантов помочь одной общественной организации. Бывший сенатор огорчился и выразил таким образом свою реакцию.

Первоначально в качестве версий стрельбы назывались и такие, как недовольство обслуживанием сотрудников отеля, а также осечка наградного оружия, которое Джабраилов якобы хотел проверить.

Читайте также: Контузия и отказ миллиардеров: экс-сенатор Джабраилов о причинах стрельбы