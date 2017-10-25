В Ярославле жители пошедшей трещинами многоэтажки сняли «фильм ужасов»

Ярославль, , 15:17 — REGNUM В Ярославле жители дома №30 по улице Гончарова с ужасом наблюдают за трещинами, которыми покрылись стены их квартир, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Происходящее они связывают со строительством 21-этажного дома, которое было приостановлено, но возобновилось вновь.

Напомним, в декабре 2015 года рядом с домом 30 по улице Гончарова началось строительство 21-этажного дома. Причем «рядом» надо понимать в буквальном смысле: новый дом ООО «Прогресс-Инвест» стало строить в восьми метрах (!) от дома 30 по улице Гончарова. При забивании свай в соседнем жилом доме пошли трещины. Строительные нормы регламентируют, что расстояние между домами должно быть не менее 20 метров, если дом 4-этажный, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 метров. Но у застройщика было положительное заключение негосударственной экспертизы, выданное ООО «Ярославский центр строительной экспертизы».

Жители обращались в различные инстанции, надзорные органы, мэрию, но нам давали одни отписки, что строительство ведется по всем правилам. Жильцы начали судебные процессы. После полутора лет судебных тяжб, с учетом заключения судебной экспертизы, Областной суд постановил признать незаконном положительное заключение негосударственной экспертизы и разрешение на строительство, выданное департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города ООО «Прогресс-Инвест». Определение суда вступило в силу в мае этого года, но дом продолжали строить и только через месяц приостановили строительство, успев возвести 11 этажей.

Как сообщал в начале августа директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов, «суд признал выдачу разрешения на строительство дома незаконным, как мы считаем, по формальным признакам — у застройщика не было экспертизы проектной документации. Сейчас застройщик собирается ее получить, затем выходить в суд, чтобы получить разрешение на строительство и его продолжить».

Прошло почти три месяца. Строительство возобновилось, и ведется оно весьма активно. Между тем жительница злополучного дома по улице Гончарова, 30 Анастасия Пивоварова выложила на своей странице в социальной сети фото трещин в детской комнате. Зрелище действительно не для слабонервных: в такой ситуации действительно можно опасаться за жизнь всех, кто проживает в доме. Как сообщают жители, такая картина наблюдается по всем 108 квартирам: только на верхних этажах раскрытие трещин больше, чем на нижних.

«Мало приятного ночью слышать, как лопаются обои и сыплется штукатурка или мелкие части кирпича» — сообщает одна из жительниц Анна Баранова.

Жители требуют остановить стройку и провести ремонтные работы в своем доме, чтобы исключить вероятность обрушения.

Но в мэрии их тревогу не разделяют и вновь повторяют: стройка продолжится. По словам чиновников, проведено экспертное исследование воздействия строительства 21-этажного монстра на несущие конструкции соседнего дома по улице Гончарова. Экспертиза подтвердила отсутствие причинной связи между строительными работами и образовавшимися нарушениями. Последние «не имеют динамики и будут устранены».

Также жильцам сообщают, что «демонтировать строящийся дом крайне опасно» — мол, сами же и пострадаете от взрывных работ. «В то же время новых трещин строительство не добавляет (поскольку фундаментные работы закончены 10 этажей назад), застройщик же готов за свой счет отремонтировать дом на Гончарова, 30».

Но жильцы «успокаиваться» не желают: в МЧС Москвы дали заключение, согласно которому с каждым новым строящимся этажом давление на грунты будет увеличиваться, т. е. ситуация будет ухудшаться.

У отчаявшихся граждан, которые в буквальном смысле слова живут на пороховой бочке, осталась одна надежда на губернатора Ярославской области. Но записаться к нему на прием невозможно: последние два месяца Дмитрий Миронов жителей региона не принимает и нет никакой гарантии, что он начнет это делать в ноябре.

«Кто-то из секретариата нам сказал, что губернатор не может принять: это не его юрисдикция и не его случай, это отрицательный сюжет. Данным вопросом занимается заместитель председателя правительства Виталий Ткаченко. Мы передали письмо Ткаченко. Он — по бюрократической колее. Пришли отписки. Лично нас никто так и не принял» — пояснили жильцы.

Как сообщили нашему корреспонденту в правительстве, «Дмитрий Юрьевич в рамках своей предвыборной программы объехал все районы Ярославской области, вот там он и общался с жителями». Только непонятно, как связано общение главы региона с жителями, допустим, Некоуза, и проблема конкретного дома в Ярославле, про который уже снимают «фильмы ужасов».